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17:51

Путин продлил "нерабочий период" до 12 мая

фото ЗакС политика Путин продлил "нерабочий период" до 12 мая

Президент России Владимир Путин решил продлить срок нерабочих дней в стране до 12 мая. Об этом глава государства объявил 28 апреля во время видеосовещания с главами регионов.

"Полагаться на то, что угроза снизилась и обойдет нас стороной - беспечно и опасно", - заявил президент, отметив, что пик заражения коронавирусом еще не пройден.

Он также добавил, что многие россияне и в обычной ситуации взяли бы выходные в дни между майскими праздниками.

При этом Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая разработать рекомендации по последовательному снятию установленных ранее ограничений. 

Ранее период действовал до конца апреля. Он был установлен из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

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