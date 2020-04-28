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17:55

Экологи пожаловались на свалку под Ломоносовом

фото ЗакС политика Экологи пожаловались на свалку под Ломоносовом

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт" обнаружили завоз больших объемов строительного мусора на земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в деревне Низино Ломоносовского района. Это послужило поводом для того, чтобы оперативно пожаловаться в надзорные ведомства.

"На месте была выявлена типичная несанкционированная свалка, где за деньги централизованно ведется приемка самого различного мусора и грунта неизвестного класса опасности. Необходимо оперативно остановить незаконную деятельность, пока свалка не разрослась на многие гектары", - оценил "находку" лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Свидетели разрастания свалки зафиксировали целую колонну из грузовых машин, которые интенсивно передвигаются по замусоренной местности. Отмечается, что свалка видна сильно издалека, а на самой ее территории установлены бытовки и шлагбаум.

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