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18:11

Смольный выделил 600 млн рублей на выплаты соблюдающим самоизоляцию пенсионерам

фото ЗакС политика Смольный выделил 600 млн рублей на выплаты соблюдающим самоизоляцию пенсионерам

Губернатор Петербурга Александр Беглов постановил выделить из резервного фонда 600 млн рублей на предоставление выплаты гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, сообщили в Смольном.

Выплата будет единовременной. Ее предоставят тем пожилым гражданам, которые соблюдают режим самоизоляции, непрерывно находятся по месту проживания и не покидают помещений в течение всего срока действия режима.

Ранее президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 12 мая.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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