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18:25

В Петербурге до лета продлили противопожарный режим

фото ЗакС политика В Петербурге до лета продлили противопожарный режим

Действие специального противопожарного режима петербургское правительство продлило до 31 мая включительно, сообщает пресс-служба Смольного.

"В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах", - сказано в тексте постановления, подписанного губернатором.

Как и в апреле, в течение последнего месяца весны гражданам, не работающим на территории лесов и лесопарков, нельзя будет по ним перемещаться. Аналогичный запрет действует в отношении транспортных средств.

Отдельным пунктом чиновники строго запрещают разводить огонь, не получив на это разрешения от МЧС.

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