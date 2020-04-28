Войтановский: Сайт "Лиговки-Ямской" взломали

Глава муниципального образования "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не знает, кто разместил баннер антикризисной программы оппозиционера Алексея Навального на сайте муниципалитета. По его словам, сайт МО уже второй раз взламывают неизвестные.

- Вот заместитель подсказывает мне, что два раза взломали. Пароли меняем, они опять взламывают, - рассказал глава МО.

Ранее 28 апреля на сайте муниципалитета появился логотип со ссылкой на антикризисную программу Навального. Также 24 апреля на портале МО неизвестный поместил баннер с информацией о программе "5 шагов для России". "Реклама" исчезла с сайта в тот же день. Вадим Войтановский неоднократно прежде подчеркивал свое негативное отношение к деятельности Навального и его сторонников.

София Саттарова