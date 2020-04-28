Макаров призвал волонтеров "Единой России" не забыть о блокадниках в День Победы

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров встретился с активистами волонтерского центра "Единой России", которые помогают гражданам во время эпидемии коронавируса, сообщили в ЗакСе.

Макаров поблагодарил волонтеров за их работу. На встрече он подчеркнул, что в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне следует не оставить без должного внимания ни одного ветерана и блокадника в Петербурге. Макаров сообщил, что депутаты ЗакСа будут помогать волонтерам в этом.

"Те мероприятия [по случаю Дня Победы], которые мы наметили, мы обязательно проведем. С помощью телефонной связи, социальных сетей, в режиме онлайн", - сказал Макаров.

Мероприятия по случаю Дня Победы было решено отложить из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее, 9 мая в Петербурге прогремит салют, а над центром города пролетят экипажи боевой авиации.

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