Пивоваров: Пандемия показала, что нужно требовать перераспределения бюджета

В ходе протестного онлайн-митинга "За жизнь", объединившего известных общественных и оппозиционных деятелей, выступил петербургский политик, координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров. Он подвел предварительные итоги продолжающейся пандемии коронавируса, сделав акцент на уже очевидных ему выводах, требующих практического применения. Медицину нужно срочно "заливать деньгами", уверен он, лично убедившись, что ситуация в этой отрасли катастрофическая.

"Основным требованием, помимо отмены поправок в Конституцию, должно стать требование перераспределения бюджета. Почему мы кормим каких-то силовиков и чиновников, финансируем без конца их новые дачи? Только что ситуация показала, что нет оборудования, нет людей. То же самое - с образованием и ЖКХ", - заявил политик.

Первое, что нужно сделать оппозиционерам после окончания "нерабочего периода" - это, по мнению Пивоварова, выйти на площади и сказать все то же самое во всеуслышание, спросить: "почему власть бросила людей?".

По мнению Пивоварова, ситуация с повсеместной нехваткой средств индивидуальной защиты на фоне благополучия правящей элиты разжигает социальную рознь сильнее, чем этого кому-либо хотелось бы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.