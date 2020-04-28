Гудков сравнил режим самоизоляции с домашним арестом

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков на онлайн-митинге "За жизнь" 28 апреля заявил, что акция больше напоминает ему "собрание граждан, находящихся под домашним арестом".

- Все мы сегодня именно под домашним арестом, который ничего общего не имеет ни с карантином, ни с режимом самоизоляции. Хотя мы наверно бы и согласились пересидеть этот коронавирус дома, но при условии: либо мы сидим дома добровольно, либо государство, ограничивая права и свободы, выплачивает достойные компенсации людям, которым сегодня запрещено выходить из дома, запрещено работать, людям, которые остались без работы, без каких-либо доходов сегодня, - заявил политик.

Он отметил, что власти многих стран направили миллиарды или даже триллионы долларов на поддержку своих граждан. Также обязано поступить и правительство России, отметил Гудков. При этом, он сообщил, что уверен, что президент России Владимир Путин не планирует тратить средства Фонда национального благосостояния на помощь всем россиянам. Он направит их на поддержку своего близкого круга, считает Гудков.