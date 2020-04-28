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19:45

Путин ответил критикам: вспомнил про Древнюю Спарту, Джека Лондона и генетический код

фото ЗакС политика Путин ответил критикам: вспомнил про Древнюю Спарту, Джека Лондона и генетический код

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с главами регионов выступил с обращением к населению, в котором раскритиковал COVID-скептиков, призывающих снять установленные ограничительные меры ради спасения экономики.

"В мире в целом, да и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь надо думать об экономике, материальном благополучии. И это, конечно, очень-очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь", - заметил глава государства.

Такие люди, по словам президента, руководствуются теорией естественного отбора и принципом "каждый сам за себя", призывая вернуться "к дикости и варварству".

Путин вспомнил про миф о том, что в Древней Спарте больных детей сбрасывали со скалы Тайгет и рассказ Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало своих стариков, ставших обузой.

"Вы можете хоть на миг представить, что мы можем поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, потому что это не наш генетический код", - продолжил президент.

Он отметил, что Россия более тысячи лет живет с ценностями взаимовыручки и солидарности. 

"Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других наших религий, религий народов России: ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков и сегодня от нашей ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Для нас главное - это люди, их жизни. Иной выбор для нашего народа неприемлем… Сохраним людей, а все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику", - заявил Путин.

Напомним, в ходе того же заседания президент объявил о продлении оплачиваемого нерабочего периода до 12 мая и предложил отмечать 28 апреля День работника скорой помощи. Несколько оппозиционных политиков восприняли его решения с сарказмом. Глава столичного муниципального образования "Красносельский" Илья Яшин написал в своем Telegram-канале, что вместо денег Путин дал народу интервью. Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный написал в соцсетях, что люди ждали денег, а не красивых слов и Дня скорой помощи:

"Путин в четвертый раз обратился к нации и в четвертый раз проигнорировал небольшой такой вопросик, который немного волнует примерно 80 млн жителей страны: А НА ЧТО НАМ ЖИТЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА? Странно, что люди продолжают задавать его. Уже и День Скорой Помощи им назначили, а они денег хотят".

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский охарактеризовал выступление президента фразой "Денег не будет, но вы держитесь и дальше". 

Ранее к главе государства обращались с предложением, не отменяя ограничительных мер, направить средства Фонда национального благосостояния на прямые выплаты гражданам. С подобным предложением выступила сначала группа либеральных экономистов, затем различные оппозиционные политики и депутаты городских парламентов и муниципальных советов. Подобные предложения Путин публично не комментировал. 

Сергей Еремеев


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