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20:22

Вишневский добился открытия пунктов "Петроэлектросбыта"

фото ЗакС политика Вишневский добился открытия пунктов "Петроэлектросбыта"

Петербургский депутат Борис Вишневский с удовлетворением отметил в своем Telegram-канале, что после его недавнего обращения к вице-губернатору Максиму Шаскольскому петербуржцы наконец получили возможность в условиях пандемии платить за жилищно-коммунальные услуги в пунктах "Петроэлектросбыта". По личному наблюдению Вишневского, в Василеостровском районе пункты уже открылись.

"Немало людей (особенно, пожилых), которые не умеют платить за квартиру в онлайне, а "Сбербанк" за эти платежи берет комиссию", - подчеркнул "яблочник" важность своего обращения.

Чиновники выполнили просьбу целиком: в здании соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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