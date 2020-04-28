Шлосберг: Путин не берет на себя ответственность

Глава отделения "Яблока" в Пскове Лев Шлосберг в выступлении на онлайн-митинге "За жизнь" 28 апреля заявил, что поведение Владимира Путина не соответствует статусу президента России. По мнению оппозиционера, президент должен брать на себя ответственность за происходящее в стране. Путин же этого, как считает Шлосберг, не делает.

- Он занимает должность президента, но не является президентом страны, потому что президент - это действующее лицо, а Путин бездействует. Путин ничего не решает, ни за что не берет на себя ответственность. А, собственно говоря, главная работа президента - брать на себя ответственность за всех людей, и нести эту ответственность, и объяснять всей стране, почему он решает так или иначе, - заявил глава реготделения "Яблока".

По его мнению, Путин не знает, как сейчас "страдают люди, которые остались без денег". Часть этих людей, напомнил политик, голосовала за действующего главу государства на последних выборах.

Ранее с критикой действий властей в рамках онлайн-митинга "За жизнь" выступили координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров и лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков.

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