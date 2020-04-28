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28 апреля, 22:15

Оппозиция провела трехчасовой онлайн-митинг "За жизнь"

фото ЗакС политика Оппозиция провела трехчасовой онлайн-митинг "За жизнь"

Кампания "НЕТ" завершила онлайн-митинг "За жизнь", посвященный действиям властей во время пандемии коронавируса. Акция транслировалась 28 апреля на сайте YouTube. 

Ведущими митинга выступили журналист Илья Азар и актриса Юлия Ауг. Среди выступивших на акции экономист Сергей Гуриев, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков, председатель движения "Гражданское общество" Михаил Светов и другие общественно-политические деятели. В частности, Гудков заявил о необходимости направить финансовую поддержку россиянам, пострадавшим во время пандемии. Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров отметил, что необходимо также срочно "заливать деньгами" сферу медицины. 

Максимальное число единовременных зрителей митинга составило около 4,8 тысяч человек. К концу мероприятия аудитория уменьшилась до 2,5 тысяч человек. На момент публикации заметки видео просмотрели 18,7 тысяч человек.

Участники онлайн-мероприятия требуют от президента и правительства России принять экстренные меры для спасения людей и страны во время эпидемии коронавируса. В частности, протестующие ждут от властей четкого плана по борьбе с болезнью и правдивой информации о сложившейся ситуации. Также участники акции требуют обеспечить все медицинские организации в России всем необходимым для спасения больных и защиты медработников, предоставить достаточную финансовую поддержку лишившимся источников дохода гражданам, уважать права человека и не оправдывать их "грубое нарушение" борьбой с эпидемией, а также привлечь к ответственности всех, из-за кого Россия оказалась не готова к вспышке коронавируса. Помимо этого, митингующие хотят, чтобы власти спасли от эпидемии сидящих в тюрьмах людей и отказались от внесения изменений в Конституцию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон


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