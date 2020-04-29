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10:06

Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память о погибших медиках

фото ЗакС политика Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память о погибших медиках

В среду, 29 апреля, очередное пленарное заседание Законодательного собрания Петербурга началось с минуты молчания. Депутаты таким образом почтили память медицинских работников, скончавшихся после работы с зараженными коронавирусом пациентами. 

Накануне активисты организовали напротив городского комитета по здравоохранению стену памяти умерших медработников.

В Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса умерли уже восемь медиков. Это заведующий нейрохирургическим отделением Александровской больницы Алексей Филиппов, врач-анестезиолог той же больницы Сергей Белошицкий, медсестры разных больниц Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.

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