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10:07

Треть россиян считают чрезмерными введенные "коронавирусные" ограничения

фото ЗакС политика Треть россиян считают чрезмерными введенные "коронавирусные" ограничения

Согласно данным опроса, проведенного исследовательским центром "Ромир", 37% опрошенных социологами россиян уверены в чрезмерной жесткости введенных  из-за пандемии коронавируса ограничений, делится РБК.

Наиболее "суровыми" методами сдерживания респонденты назвали режим обязательной самоизоляции и штрафы за его нарушение (13%). 12% выразили недовольство относительно ограничительных мер по передвижению, 11% негодуют из-за закрытия работы, 10% - из-за введения пропускной системы, 9% - ввиду запрета выходить на улицу.

Вместе с тем 58% опрошенных сообщили о том, что полностью или скорее поддерживают установленные правительством меры по сдерживанию распространения COVID-19. Высказавшихся обратным образом - 13%.

44% назвали действия властей оправданными и адекватными, а 27% уверены, что принимаемых усилий недостаточно.

При этом подавляющее большинство респондентов - 81% - заявили о возникших из-за ограничений трудностях.

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