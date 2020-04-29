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10:29

Несмотря на позицию Беглова, ЗакС выступил за снижение налога на плавучие доки

фото ЗакС политика Несмотря на позицию Беглова, ЗакС выступил за снижение налога на плавучие доки

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 апреля приняло в первом чтении законопроект, вдвое снижающий транспортный налог для владельцев плавучих доков. Авторами идеи вернуться к ставке, действовавшей до 2017 года, стали депутаты Денис Четырбок, Алексей Макаров ("Единая Россия") и Максим Яковлев (ЛДПР).

В пояснительной записке к документу они отметили, что действующий налог в 200 рублей несправедливо повышает денежную нагрузку на небольшие судоремонтные предприятия. Парламентарии заявили, что налоговое бремя необходимо сократить до 100 рублей.

Четырбок отметил, что действующая ставка для петербургских владельцев плавучих доков - самая высокая в стране. Всего в Петербурге, по его словам, находится восемь плавучих доков.

Против идеи снижения налога ранее выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, давший отрицательный отзыв на законопроект. Он указал, что авторы законопроекта из всех объектов транспортного налогооблажения, попадающих под категорию "несамоходные суда", выделили только плавучие доки, хотя необходим "единый объективный критерий" дифференциации налоговой ставки, "применимый в равной степени ко всем элементам" категории. Кроме того, по словам Беглова, депутаты не представили финансово-экономического обоснования своей инициативы. 

Четырбок заявил, что замечания главы города будут устранены ко второму чтению. Он рассказал, что к документу будет подана поправка, согласно которой организациям с плавучими доками на балансе будет предоставлена налоговая льгота. Таким образом, формально снижать ставку только для одного типа судов не придется.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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