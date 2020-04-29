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10:45

Смольный получит право перевозки беглых беспризорников по странам СНГ

фото ЗакС политика Смольный получит право перевозки беглых беспризорников по странам СНГ

Городское правительство Петербурга наделят возможность организовывать перевозки по территориям стран СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома или детского учреждения. Соответствующий законопроект 29 апреля приняло в первом чтении городское Законодательное собрание.

Автором инициативы выступил сам Смольный. Ранее органы региональной исполнительной власти могли осуществлять подобную деятельность только в пределах границ России. 

У парламентариев не было вопросов непосредственно к тексту инициативы. Однако некоторые из них высказались с трибуны.

Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что исполнительная власть действует неадекватно ситуации: включает в повестку заседания вопросы перевозки беспризорников и любительского рыболовства вместо того, чтобы обсуждать с депутатами борьбу с коронавирусом и ситуацию в городских медицинских учреждениях.  

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева призвала отказаться от практики закрытия на карантин медицинских учреждений, в которых выявлены очаги заражения коронавирусом. По ее словам, коек в одних медучреждениях не хватает, а другие в это время закрываются, что приводит к большему проценту заражения внутри закрывшихся больниц.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что в городской парламент необходимо как можно быстрее пригласить вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева.


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