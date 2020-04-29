Ходунова сталинской цитатой призвала депутатов к солидарности с оставшимися без работы

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ольга Ходунова призвала своих коллег поддержать оставшихся без работы горожан, процитировав Иосифа Сталина:

"Есть логика намерений, логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений".

По ее словам, официальные прогнозы, в которых говорится, что к лету количество безработных в Петербурге составит 70 тысяч человек, не соответствуют действительности. Ходунова заявила, что уже сейчас более одного миллиона горожан не могут ходить на работу. При этом президент Владимир Путин в своем недавнем обращении к народу не сказал, как именно и в каких объемах федеральный центр поддержит население, добавила депутат.

Коммунистка заявила о необходимости организовать прямые выплаты населению в заявительном порядке, временно освободить граждан от оплаты услуг ЖКХ, освободить от аренды объекты малого и среднего бизнеса, а также строго соблюдения взятых обязательсв по денежным выплатам медицинскому персоналу.

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