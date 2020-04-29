18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:22

"Идет война с невидимым врагом": Беглов продлил нерабочий период до 12 мая

фото ЗакС политика "Идет война с невидимым врагом": Беглов продлил нерабочий период до 12 мая

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов, вторя решению Владимира Путина, продлил срок действия нерабочего периода во вверенном ему городе до 12 мая. Видеообращение губернатора опубликовано на его странице "ВКонтакте".

Также он напомнил, что президент утвердил 28 апреля в качестве Дня работника скорой помощи.

"Самый ценный подарок, который может сделать медикам каждый из нас, - это оставаться дома в эти дни и не умножать распространение коронавируса", - призвал Беглов.

На сегодняшний день в реанимации Боткинской больницы лежат четверо врачей с COVID-19.

Кроме того, утреннее заседание в городском Заксобрании началось с минуты молчания в память о медиках, погибших в борьбе с вирусом. В Петербурге и Ленобласти жертвами заболевания стали восемь работников сферы медицины. Это заведующий нейрохирургическим отделением Александровской больницы Алексей Филиппов, его коллега врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, медсестры разных больниц Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:03 В Смольном напомнили о необходимости самоизоляции при поездке на дачу за пределы Ленобласти

13:27 Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

13:17 Смольный пообещал восстановить неиспользованные из-за коронавирусных ограничений проездные

12:56 Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

12:46 Митрополит Варсонофий пролонгировал запрет на посещение петербургских храмов

12:34 Истцов по делу об оспаривании "коронавирусных" запретов в Петербурге не пустили на заседание

12:21 Руководство МО "Смольнинское" сочло нецелевыми расходами идеи мундепов по борьбе с коронавирусом в округе

11:37 "Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

11:18 ЗакС Петербурга поддержал очередной законопроект против "наливаек" в многоквартирных домах

11:07 Ходунова сталинской цитатой призвала депутатов к солидарности с оставшимися без работы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:03 В Смольном напомнили о необходимости самоизоляции при поездке на дачу за пределы Ленобласти

14:00 Экс-пресс-секретарь Навального обвинила Венедиктова в домогательствах: он всё отрицает

13:27 Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

13:17 Смольный пообещал восстановить неиспользованные из-за коронавирусных ограничений проездные

12:56 Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

12:46 Митрополит Варсонофий пролонгировал запрет на посещение петербургских храмов

12:34 Истцов по делу об оспаривании "коронавирусных" запретов в Петербурге не пустили на заседание

12:21 Зэки изготовят мягкую мебель для комитета по образованию

12:21 Руководство МО "Смольнинское" сочло нецелевыми расходами идеи мундепов по борьбе с коронавирусом в округе

12:13 Петербургский ЗакС обсудил выборы почетных жителей города на внеочередном заседании

11:53 Угрозыск задержал замдиректора детдома по подозрению в похищении денег у сироты

11:49 УФАС заподозрил картель при закупках на благоустройство в Петербурге

11:37 "Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

11:29  ЗакС отказался проводить заседание 6 мая

11:22 "Идет война с невидимым врагом": Беглов продлил нерабочий период до 12 мая

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru