 ЗакС отказался проводить заседание 6 мая

Депутат Максим Резник предложил коллегам по Законодательному собранию Петербурга не отменять заседание, изначально запланированное на среду, 6 мая. Большинство парламентариев его не поддержали.

Городской парламент обычно берет перерыв в работе между майскими праздниками. Резник заявил, что в этом году из-за сложившихся условий с коронавирусом так поступать нельзя. По его словам, необходимо собраться и рассмотреть хотя бы один вопрос: заслушать доклад вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева.

Его поддержали только три депутата, а за установление перерыва проголосовали 46 человек. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил, что перерыв нужен не для того, чтобы отдыхать, а для работы на территориях и помощи ветеранам.

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