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11:37

"Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

фото ЗакС политика "Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

Партия "Коммунисты России" намерена устроить в праздник Первомая флешмоб в соцсетях и мессенджерах вместо митинга, сообщил глава петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

Ранее Смольный отказался согласовывать "коммунистам" митинг на площади Ленина, сославшись на действующие меры по борьбе с распространением коронавируса. Малинкович тогда заявил, что считает это отговорками.

Вместо митинга члены партии намерены публиковать протестные лозунги в соцсетях и мессенджера. Они требуют ввести советские стандарты медобслуживания, социальных гарантий для трудящихся, национализировать банки и ввести мораторий на платежи по кредитам в период эпидемии, позволить не платить по коммунальным платежам в течение полугода. Еще они протестуют против идеи освободить Санкт-Петербургскую епархию РПЦ от коммунальных платежей из-за эпидемии.

Также "коммунисты" требуют ни в коем случае не вводить в Петербурге пропускной режим. По их мнению, это может ухудшить положение граждан и привести к хаосу. Несколько членов партии в разных районах города собираются провести одиночные флешмобы с использованием партийной символики и соблюдением санэпидемических норм.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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