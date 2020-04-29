Петербургский ЗакС обсудил выборы почетных жителей города на внеочередном заседании

Законодательное собрание Петербурга после состоявшегося 29 апреля очередного пленарного заседания провело внеочередное. Перед его началом на сайте ЗакСа отключили видеотрансляцию.

По словам нескольких присутствовавших депутатов, это произошло потому, что в повестке был только один вопрос - назначение выборов почетных граждан Петербурга. Обсуждение этой темы традиционно происходит в закрытом формате.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.РУ, что против проведения выборов проголосовали только он и беспартийный Максим Резник. По его словам, ЗакС определится с одним или двумя новыми почетными гражданами на заседании 20 мая.

Резник рассказал, что выступил с трибуны, предложив отложить выборы, поскольку считает этот вопрос неадекватным происходящему в городе и стране в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее он озвучивал те же доводы на заседании комиссии по образованию, культуре и науке. Помимо него, по этому вопросу выступала также единоросс Любовь Егорова, представлявшая проект постановления.

Напомним, на должность почетных петербуржцев претендуют начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт-песенник Илья Резник, директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто. Почетное звание присваивается одному или двум претендентам.

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