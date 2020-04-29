18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:13

Петербургский ЗакС обсудил выборы почетных жителей города на внеочередном заседании

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС обсудил выборы почетных жителей города на внеочередном заседании

Законодательное собрание Петербурга после состоявшегося 29 апреля очередного пленарного заседания провело внеочередное. Перед его началом на сайте ЗакСа отключили видеотрансляцию.

По словам нескольких присутствовавших депутатов, это произошло потому, что в повестке был только один вопрос - назначение выборов почетных граждан Петербурга. Обсуждение этой темы традиционно происходит в закрытом формате. 

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.РУ, что против проведения выборов проголосовали только он и беспартийный Максим Резник. По его словам, ЗакС определится с одним или двумя новыми почетными гражданами на заседании 20 мая. 

Резник рассказал, что выступил с трибуны, предложив отложить выборы, поскольку считает этот вопрос неадекватным происходящему в городе и стране в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее он озвучивал те же доводы на заседании комиссии по образованию, культуре и науке. Помимо него, по этому вопросу выступала также единоросс Любовь Егорова, представлявшая проект постановления.

Напомним, на должность почетных петербуржцев претендуют начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт-песенник Илья Резник, директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто. Почетное звание присваивается одному или двум претендентам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:03 В Смольном напомнили о необходимости самоизоляции при поездке на дачу за пределы Ленобласти

14:00 Экс-пресс-секретарь Навального обвинила Венедиктова в домогательствах: он всё отрицает

13:27 Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

13:17 Смольный пообещал восстановить неиспользованные из-за коронавирусных ограничений проездные

12:56 Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

12:46 Митрополит Варсонофий пролонгировал запрет на посещение петербургских храмов

12:34 Истцов по делу об оспаривании "коронавирусных" запретов в Петербурге не пустили на заседание

12:21 Зэки изготовят мягкую мебель для комитета по образованию

12:21 Руководство МО "Смольнинское" сочло нецелевыми расходами идеи мундепов по борьбе с коронавирусом в округе

12:13 Петербургский ЗакС обсудил выборы почетных жителей города на внеочередном заседании

11:53 Угрозыск задержал замдиректора детдома по подозрению в похищении денег у сироты

11:49 УФАС заподозрил картель при закупках на благоустройство в Петербурге

11:37 "Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

11:29  ЗакС отказался проводить заседание 6 мая

11:22 "Идет война с невидимым врагом": Беглов продлил нерабочий период до 12 мая

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru