Зэки изготовят мягкую мебель для комитета по образованию

Арестанты, отбывающие тюремные сроки в исправительной колонии №5, сделают мягкую офисную мебель для городского комитета по образованию, уведомляет пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области.

Заключенные будут получать деньги за свой труд, часть из которых они смогут направить, в том числе, на выплату материальных исков потерпевшим либо, например, на алименты. Более того, полученные в ходе занятости столярные навыки помогут сидельцам найти работу после освобождения.

В комитете по образованию не исключают, что будут и далее использовать зэков в качестве наёмной рабсилы.