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12:34

Истцов по делу об оспаривании "коронавирусных" запретов в Петербурге не пустили на заседание

фото ЗакС политика Истцов по делу об оспаривании "коронавирусных" запретов в Петербурге не пустили на заседание

Петербуржцы, подавшие коллективный иск к правительству города об оспаривании запретов на организацию мероприятий и посещение парков, не смогли 29 апреля попасть на свое судебное заседание. Приставы пустили только адвокатов.

На прошлом заседании по делу, 28 апреля, суд объединил в одно производство иск координатора движения "Весна" Богдана Литвина и коллективный иск 21 петербуржца по поводу ограничений, установленных в городе из-за распространения коронавируса. Вчера судья позволила нескольким истцам присутствовать на заседании лично. 

Сегодня же на входе в Санкт-Петербургский городской суд приставы сообщили заявителям, что пускают в здание только по списку. В этом перечне допущенных граждан фигурировали только адвокаты, но не истцы. Трансляцию попыток попасть на заседание вел один из заявителей Динар Идрисов. Вместе с ним в зал заседаний не смогли попасть еще семеро истцов. По их словам, список, который показывал им пристав, не был никем подписан или заверен.

"Процесс превратился в закрытый, хотя по закону он должен быть открытым, — приводятся слова юриста Макса Оленичева, представляющего истцов, а Telegram-канале "Команды 29". — Несмотря на то, что административные истцы не имеют права в процессе давать пояснения, потому что все дела ведутся через их представителя по оспариванию нормативно-правовых актов, тем не менее присутствовать в зале, наблюдать за тем, что происходит в зале, они вправе". 

Координатор движения "Весна" Богдан Литвин оспаривает положения постановления № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" о запрете посещения парков города и проведение массовых мероприятий. Коллективный иск от 21 петербуржца, среди которых глава реготделения "Яблока" Екатерина Кузнецова, правозащитник Динар Идрисов, активист и экс-кандидат в МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") Павел Чупрунов, участники "Бессрочного протеста" и другие, так же оспаривает ограничение на проведение мероприятий. 

Руководитель правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов ранее сообщил, что главная цель не отменить запреты, а придать им законный характер. По его словам, правительство города должно ввести режимы ЧС или ЧП, чтобы ограничение прав граждан приобрело законный статус.  

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