Митрополит Варсонофий пролонгировал запрет на посещение петербургских храмов

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил действие запрета на посещение религиозных учреждений, подведомственных епархии, извещает "Интерфакс".

"Когда с помощью Божией запрет будет снят, вы получите от меня особое по этому случаю уведомление", - следует из текста обращения Варсонофия.

Мера пролонгирована исходя из соответствующего указа патриарха Кирилла. При этом все служащие церкви продолжают свою работу.

Срок действия запрета не обозначен.

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