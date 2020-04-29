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12:56

Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

фото ЗакС политика Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил о продлении ограничения на въезд в Россию для иностранцев, передает "Интерфакс".

По словам Мишустина, срок продлен до тех пор, "пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится". При этом для иностранных специалистов, которые едут, чтобы наладить импортное оборудование, будет сделано исключение, для них ограничения снимут.

Запрет на въезд иностранцев в Россию действует с 18 марта. На 28 апреля коронавирусом заразились более 99 тысяч россиян.

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