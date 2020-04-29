Смольный пообещал восстановить неиспользованные из-за коронавирусных ограничений проездные

На заседании Межведомственной транспортной рабгруппы, учрежденной при городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов уведомил собравшихся о намерении восстановить все вынужденно оказавшиеся неликвидными проездные билеты граждан.

"По этой теме поступает много вопросов от петербуржцев", - пояснил чиновник, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Согласно постановлению правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", приостановленный срок действия льготных и бесплатных проездных будет возмещен после снятия всех установленных ограничений.

Кроме того, на заседании рабгруппы было также приято решение о восстановлении неиспользованных билетов и для нельготной категории граждан - в случае, если по ним не совершались поездки с 28 марта по 30 апреля.

Ожидается, что возможностью воспользуются порядка 30 тысяч горожан.

Порядок восстановления проездных будет определен комитетом по транспорту.

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