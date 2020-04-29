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14:24

Горсуд отказал петербуржцам, пытавшимся оспорить "коронавирусные" запреты Смольного

фото ЗакС политика Горсуд отказал петербуржцам, пытавшимся оспорить "коронавирусные" запреты Смольного

Санкт-Петербургский городской суд 29 апреля отказал в удовлетворении исковых требований более чем 20 жителям города, оспаривающим ряд запретов, установленных правительством города в период пандемии коронавируса.

Истцы на это заседание допущены не были. В списке лиц, которым дозволено присутствовать в суде, значились только адвокаты заявителей и представители ответчика. Как сообщил один из истцов Динар Идрисов на своей странице в Facebook, заявители подали жалобы на недопуск председателю Горсуда и сообщили о случившемся полиции. 

Адвокаты "Команды 29", представляющие истцов, ходатайствовали о переносе заседания на более поздний срок, аргументируя это тем, что ограничительные меры в Петербурге пока не были официально продлены и, вероятно, в мае истцы и слушатели тоже смогут принять участие в процессе. В переносе им было отказано.

Ранее суд объединил в одно производство коллективный иск петербуржцев и иск координатора движения "Весна" Богдана Литвина. Заявители, в частности, требовали признать нелегитимными те положения постановлений, ввиду которых в течение режима повышенной готовности горожане не имеют возможности участвовать в спортивных и иных досуговых массовых мероприятиях, а также посещать музеи, театры, выставки, парки, детские площадки и прочее. Как сообщал ранее глава правозащитной "Команды 29" Иван Павлов, цель оспаривания состояла не в том, чтобы отменить все перечисленные в иске запреты, а в том, чтобы придать им законный характер. По его мнению, правительство города должно ввести режимы ЧС или ЧП, чтобы ограничение прав граждан приобрело законный статус. В этом же случае легитимным станет компенсация ущерба петербуржцам, отметил юрист. 

Представитель Смольного в суде заявил, что данные запреты являются разумными, обоснованными и не нарушающими права граждан. Суд с доводами ответчика согласился и в требованиях истцам отказал. Мотивировочная часть решения с пояснениями позиции суда должна быть представлена сторонам процесса в течение 10 рабочих дней. 

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