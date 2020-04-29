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14:31

Глава петербургского жилкомсервиса стала фигуранткой 50 уголовных дел за неуплату 101 млн долга

фото ЗакС политика Глава петербургского жилкомсервиса стала фигуранткой 50 уголовных дел за неуплату 101 млн долга

Начальница петербургского ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района" стала фигуранткой 50 уголовных дел о неисполнении решений суда и злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности, уведомляет пресс-центр городского управления ФССП.

Согласно решению Арбитража, с руководимого женщиной жилкомсервиса следовало взыскать свыше 101 млн рублей в пользу ПАО "Территориальная генерирующая компания №1". Однако предприимчивая чиновница не спешила погашать долг, организовав вместо этого схему по выводу денежных средств посредством заключения договоров и писем-поручений через ГУП "ВЦКП" и сторонними обслуживающими организациями. Весь процесс был сформирован в обход ведения службы судебных приставов.

Всего, отчитались в ФССП, в отношении гендиректора жилкомсервиса возбуждено 12 уголовных дел за уклонение от погашения кредиторской задолженности и 38 уголовных дел за неисполнение решения суда.

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