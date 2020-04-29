Ленобласть дополнительно выделит 165 млн рублей на медпомощь блокадникам

Парламентарии Заксобрания Ленобласти утвердили проект закона об увеличении финансирования социального обслуживания блокадников и тружеников тыла, делится "Интерфакс".

Инициатива принадлежит главе региона Александр Дрозденко.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на социальные нужны льготников из областного бюджета ежегодно будет дополнительно выделяться 165,4 млн рублей - в том числе, на финансирование обслуживания в стационаре и на дому.

В 2020 году прирост численности граждан, нуждающихся в подобной поддержке, составит 10%.

Депутаты одобрили законопроект сразу во всех трех чтениях единогласно.

За принятие закона в третьем чтении депутаты выступили единогласно.

"Это жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, которые смогут бесплатно получить медицинское обслуживание на дому или в стационаре. Это то немногое, что мы еще можем сделать для тех людей, которые внесли свой вклад в Победу и поднимали нашу страну в послевоенное время", - отметил, комментируя инициативу, единоросс Сергей Бебенин.