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15:39

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева из-за оскорбления памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоирея Александра Агейкина, который умер из-за коронавируса, сообщается на сайте РПЦ.

Какое именно высказывание стало поводом для этого, не указывается, но это мог быть пост в "Живом Журнале" Кураева, в котором протодиакон критично отозвался об Агейкине, сказав, что считает его "тупым карьеристом". В сообщении Кирилла указано, что этот поступок характеризуется как "не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви".

"Учитывая ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", - говорится в указе.

О смерти Агейкина стало известно 21 апреля. У него диагностировали коронавирусную инфекцию.

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