Шишлов призвал Беглова поддержать социально ориентированные НКО в условиях эпидемии

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с предложениями по поддержке общественных организаций, которые помогают гражданам в условиях эпидемии коронавируса.

Шишлов обратил внимание на то, что эпидемия обострила проблемы, с которыми сталкиваются социально ориентированные НКО. У них недостаточно финансовых и материальных ресурсов, в том числе из-за того, что органы власти задерживают выплаты компенсаций. При этом расходы на оказание помощи нуждающимся увеличиваются во время действия режима повышенной готовности, отметил он.

Омбудсмен предлагает включить социально ориентированные НКО в перечень субъектов, временно освобожденных от оплаты аренды, продлить сроки действия договоров аренды государственного имущества, предложить городским ресурсоснабжающим организациям предоставить отсрочку платежей ЖКХ. Также он предлагает освободить НКО от проверок региональных надзорных органов, кроме внеплановых по фактам угроз причинения вреда жизни и здоровья граждан.

"Принятие этих мер не потребуют прямых дополнительных бюджетных расходов, и при этом поможет НКО выполнять свою полезную работу", - считает Шишлов.

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