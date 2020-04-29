Замглавврача скорой помощи Петродворцового района пожаловался в полицию на "Открытую Россию"

Заместитель главного врача станции скорой помощи Петродворцового района Сергей Жварницкий обратился с жалобой в местный 46 отдел полиции: поводом для претензии мужчины стал сбор денег, организованный "Открытой Россией", для покупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков обозначенного учреждения.

Жварницкий узрел некие мошеннические схемы в действиях ОР: об этом в беседе с исполнительным директором организации Андреем Пивоваровым сообщил позвонивший ему участковый. Замглавврача уведомил полицию о том, что вверенное ему учреждение якобы ни в чем не нуждается.

Впервые публикация о сборе средств для станции скорой помощи появилась в соцсетях ОР 17 апреля. В заметках указаны контакты, по которым медики из различных учреждений могут известить о необходимости СИЗ. В случае с обозначенной станцией врачам понадобились 280 защитных костюмов "Каспер N3" и 280 масок. ОР на просьбу откликнулась и доставила в учреждение 300 масок и 100 защитных костюмов, опубликовав при этом видеоотчет. В ближайшее время активисты собираются привезти врачам еще 200 костюмов.

Кроме доставки СИЗ, ОР также развозит обеды врачам, работающим в больницах с коронавирусными больными.

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