Чувашский единоросс решил засудить местного оппозиционера за критические заметки о себе

Депутат Госсовета Чувашии от "Единой России" Николай Угаслов намерен истребовать через суд 100 тысяч рублей с местного оппозиционного активиста Юрия Сидорова, информирует 7×7.

Угаслов считает, что публикации Сидорова задели его честь и достоинство, в связи с чем их следует удалить как из соцсетей общественника, так и с сайта реготделения "Открытой России" в Facebook. Кроме того, мужчина должен написать опровержение.

В заметках Сидорова речь шла о якобы наличии у семьи единоросса "строительной империи". В частности, недовольство Угаслова вызвало слово "жулик", коим его охарактеризовал активист.

Также представителя ЕР возмутил тот факт, что Сидоров разгласил имена его детей, названия аффилированных с ним фирм и ИНН данных компаний.

Некоторое время назад единоросс обращался с аналогичными жалобами в СК и Роскомнадзор.