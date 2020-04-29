Вице-губернатор Емельянов попал в диспансер для пациентов с коронавирусом

Вице-губернатора Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова госпитализировали в перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусом Ленобластной кардиодиспансер, передает 47news.

Емельянова доставили в больницу 23 апреля. Его состояние оценивают как среднее, температура держится в пределах нормы. В аппарате губернатора сообщили, что Емельянов находится на больничном с 18 апреля.

Диагноз Емельянова не уточняется. Ранее губернатора Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что почти половине регионального правительства пришлось уйти на самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у технического специалиста, который настраивал оборудование и микрофоны для видеоконференции. Изолировались, по информации издания, в том числе, вице-губернаторы Емельянов, Михаил Москвин и руководитель аппарата правительства Игорь Петров.

К 29 апреля в Ленобласти известно о 834 заболевших коронавирусной инфекцией.