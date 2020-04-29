Депутаты МО "Малая Охта" попросили исключить своего главу из "Единой России"

Группа оппозиционных депутатов муниципального совета МО "Малая Охта" направили письмо спикеру ЗакСа и лидеру петербургского отделения "Единой России" Вячеславу Макаров. Они попросили исключить из рядов партии власти главу муниципалитета Дмитрий Монахова, поведение которого назвали хамским.

Мундепы утверждают, что Монахов не спешит исполнять решение о сокращении аппарата местного совета, принятое большинством депутатов. В жалобе на имя Макарова указано, что на содержание муниципалитета в настоящее время уходит 37% муниципального бюджета.

"Таким образом, в муниципалитете сложилась ситуация, когда Глава МО открыто противопоставляет себя Муниципальному Совету и в нарушение законодательства пытается помешать большинству депутатов исполнить свои полномочия. Особенно губительно это в условиях пандемии: пока не представляется возможным делать точные прогнозы, однако уже сейчас можно констатировать, что размер местного бюджета на порядок сократиться", - говорится в письме.

Под обращением подписались девять муниципальных депутатов: восемь представителей "Яблока" и один самовыдвиженец.

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