Депутаты Коми разрешили самовыдвиженцам баллотироваться на пост главы региона

Парламентарии Госсовета Коми одобрили внесение корректив в региональный закон о выборах и референдумах, в числе которых, в том числе, имеется поправка, разрешающая самовыдвиженцам баллотироваться на пост главы республики, сообщает "Интерфакс".

Перед тем, как инициатива получила одобрение, перед депутатами выступил руководитель местной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев. Для выдвижения участникам гонки необходимо будет превентивно собрать 1% подписей избирателей.

Уже известно, что ставший не так давно врио главы Коми беспартийный Владимир Уйба намерен поучаствовать в грядущем электоральном процессе.

Выборы губернатора Коми должны пройти в сентябре текущего года. Кроме Уйбы, о своем намерении поучаствовать в борьбе за кресло главы региона заявил лидер республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов.