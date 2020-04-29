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18:36

Умер личный пилот Ельцина и Путина

фото ЗакС политика Умер личный пилот Ельцина и Путина

Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-м году жизни, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на его сына Ярослава.

Ярослав не мог дозвониться до отца и в итоге обнаружил его мертвым в квартире, где тот проживал. Тело летчика было направлено в морг, точные причины смерти установит судмедэкспертиза.

Белодед работал в специальном летном отряде "Россия" командиром экипажа, которым летал президент Борис Ельцин. Затем он стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина. В 2005 году он закончил летную карьеру, но продолжил работу "на земле".

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