Минобороны предложило лишить генералов армии права носить каракулевые шапки

Министерство обороны предлагает запретить высшему офицерскому составу вооруженных сил носить каракулевые шапки, на проект указа президента обратила внимание "Русская служба Би-би-си".

Сейчас "шапки из каракуля с козырьком" имеют право носить генералы, адмиралы, полковники и капитаны I ранга вооруженных сил России. Вместо этого в случае изменений они будут носить более дешевые меховые шапки. Каракулевые шапки продолжат носить те же чины ФСО и высшие офицеры Росгвардии.

В описании к проекту указа говорится, что документ создан "в целях реализации решения президента о военной форме одежды военнослужащих министерства обороны". В 2014 году армейским генералам и полковникам запретили носить папахи.