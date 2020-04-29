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19:29

Кабмин разрешил россиянам с видом на жительство за рубежом выехать из РФ

фото ЗакС политика Кабмин разрешил россиянам с видом на жительство за рубежом выехать из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому живущие за рубежом россияне смогут покинуть Россию, документ опубликован на сайте кабмина.

Выехать из России можно на основнании второго гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иной стране. Сделать это будет можно только один раз.

Россияне могут покинуть страну только на самолете, при этом Росаивация с начала апреля приостановила все регулярные рейсы за рубеж из-за эпидемии коронавируса. Наземные границы России были закрыты в марте, ранее Мишустин продлил срок запрета на въезд для иностранцев.

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