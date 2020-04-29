Венедиктов извинился перед экс-пресс-секретарем Навального после обвинений в домогательствах

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения бывшему пресс-секретарю Алексея Навального Анне Ведуте после публикации материала "Русской службы Би-би-си", в котором она обвинила Венедиктова в домагательствах, извинения опубликованы на сайте "Эха".

Венедиктов заявил, что даже не помнит подобных событий, и "вот так оно было – этого точно быть не могло".

"Но при этом, если у Анны — уже 8 лет это ее скребет – если она чувствует себя некомфортно, из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь. И это правильно, потому что если вы своими действиями, или мыслями, или поступками, даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться. Поэтому я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня другое от этого впечатление, от нашего с ней общения", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что извиняется и перед "всеми, кому своими действиями доставляю, доставлял и будет доставлять разные жизненные неудобства". Венедиктов пообещал, что "Эхо Москвы" продолжит публиковать тесты Ведуты в разделе "блоги".

"Еще раз повторю, что те обвинения, которые Аня выдвинула против меня, не имели места, тем не менее, я еще раз извиняюсь, если у нее в голове это осталось, если она мучается, то прошу больше не мучаться. Извините меня, Аня", - подчеркнул Венедиктов.

Рассказ Ведуты привела "Русская служба Би-би-си" в материале о Венедиктове. Она утверждает, что главред "Эха" в 2012 году позволил себе лишние прикосновения к ней и пытался проводить до дома, несмотря на ее протесты.