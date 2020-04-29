Еще два павильона "Ленэкспо" переоборудуют под мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава "Газпрома" Алексей Миллер по телефону договорились о передаче еще двух павильонов "Ленэкспо" для организации госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

Также "Газпром" собирается дополнительно помочь петербургским медикам. В чем будет выражаться помощь, пока не уточняется.

Ранее под госпиталь для зараженных коронавирусом переоборудовали 7-й павильон "Ленэкспо". Ожидается, что он в ближайшее время начнет принимать пациентом.

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