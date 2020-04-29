Беглов рекомендовал петербуржцам ходить в масках с 30 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 апреля внес изменения в постановление правительства №121 о мерах по борьбе с коронавирусом. Теперь петербуржцам рекомендовано носить маски, а пенсионеры смогут уехать за город.

Документом продлеваются до 11 мая включительно ограничения, установленные ранее. Однако теперь петербуржцы старше 65 лет смогут уехать на дачу. Прежде документ обязывал их строго соблюдать режим самоизоляции. Теперь же пенсионерам предоставят льготы на проезд до их садовых участков. Мужчины от 60 лет и женщины старше 55 лет смогут воспользоваться межрегиональными автобусами, заплатив только 10 процентов от стоимости билета. А на пригородных электричках для пожилых петербуржцев проезд с 30 апреля по 12 мая будет бесплатным при предъявлении документов. Но в постановлении говорится, что льготы действуют только на проезд в одну сторону.

С 30 апреля петербуржцам и гостям города рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В описании СИЗ говорится, что это могут быть одноразовые или многоразовые маски, респираторы или "иные их заменяющие текстильные издения".

Дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая, но с 1 по 11 мая дети и учителя будут отдыхать. Учебный год образовательным учреждениям рекомендовано завершить до 22 мая. Действие льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров будет приостановлено на всех видах наземного и железнодорожного транспорта до 12 мая. После, согласно документу, проездные будут восстановлены.

Для малышей с 6 по 8 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп с наполняемостью до 12 человек.

Губернатор ввел послабление для магазинов, продающих в розницу семена и удобрения, - теперь им разрешено работать.

Постановление правительства Петербурга №121 от 13 марта устанавливает для горожан правила, запреты и ограничения в период режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Петербуржцам в числе прочего запрещено посещать парки и детские площадки, организовывать массовые мероприятия. Рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Документ приостановил работу заведений общепита, кинотеатров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-центров и многих других организаций.

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