Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

В возрасте 58 лет ушел из жизни глава Ставрополя Андрей Джатдоев, известил в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

"Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход - это невосполнимая утрата для города", - поделился чиновник.

Местные СМИ сообщили, что у Джатдоева были проблемы с сердцем, что и могло послужить его кончиной. Точная причина смерти будет установлена позднее.

Мэр до последнего активно трудился, выступая за ужесточение режима "коронавирусной" самоизоляции.

Врио главы Ставрополя Джатдоев стал в 2012 году, а позднее депутаты местной думы избрали его руководителем городской администрации. В 2016 году управленца вновь переизбрали на 5-летний срок.