Партия Роста приглашает "засидевшихся дома" бизнесменов на первомайский онлайн-митинг

Партия Роста намерена провести 1 мая онлайн-митинг "Хотим работать!" в поддержку предпринимателей, вынужденно прервавших свою деятельность ввиду коронавирусных ограничений. Мероприятие пройдет на платформе YouTube. В нём примут участие Борис Титов, Сергей Шнуров, Николай Фоменко, Валерий Соловей, Александр Любимов, Дмитрий Алексеев, Виктор Звагельский, а также региональные бизнесмены.

"Мы требуем от государства честных правил игры. Государство уже пустило один раз все на самотек в девяностые, и мы совершенно не согласны становиться жертвами повторно. Мы не собираемся медленно вымирать и наблюдать, как акулы, хорошо чувствующие себя при любом кризисе, занимают наши рыночные места", - манифестирует Титов.

На митинге предприниматели выдвинут ряд требований, направленных к правительству. Среди них, например, значатся следующие: "снизить страховые платежи до 15% для всех работодателей, которые не сократили рабочие коллективы; не отсрочить, а простить бизнесу налоги за период острого кризиса. А малый бизнес – полностью освободить от налогов на предстоящие три года; на период восстановления экономики отменить все проверки, кроме санитарно-эпидемиологических", и другие.

Напомним, 28 апреля на просторах YouTube прошел трехчасовой онлайн-митинг оппозиции "За жизнь". Выступающие требовали от властей принять достаточные меры для поддержки россиян и малого бизнеса, а также призывали не голосовать за поправки в Конституцию. ЗАКС.Ру посмотрел трансляцию и рассказал о том, как прошло виртуальное мероприятие.