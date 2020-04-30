18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:04

Смольный предложил почти вдвое увеличить дефицит бюджета Петербурга

фото ЗакС политика Смольный предложил почти вдвое увеличить дефицит бюджета Петербурга

Комитет финансов опубликовал на своем сайте проект корректировки бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Доходную часть казны предложено сократить с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Расходную - с 727,7 до 677,1 млрд рублей. Дефицит бюджета таким образом составит 104 млрд вместо 52,7 млрд рублей, указанных в действующей редакции документа.

Верхний предел государственного внутреннего долга предложено установить на уровне 131,8 млрд рублей. Сейчас он составляет 107 млрд. Объем адресной инвестиционной программы планируется уменьшить со 101 млрд до 67,6 млрд рублей.

Проект постановления о корректировк бюджета будет находиться на экспертизе до 12 мая. После этого его внесут в Законодательное собрание.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:07 Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

23 апреля, 11:11 Резник о планах Комфина сэкономить на школах: Беглову нужно просить деньги ФНБ

11 февраля, 16:30 Петербург презентуют как город Евро-2020 на роуд-шоу с блинами и водкой

27 ноября 2019, 11:50 ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2020 год

21 ноября 2019, 16:00 Смольный согласовал КПРФ митинг против повышения цен и тарифов

20 ноября 2019, 19:33 ЗакС и социально-православная казна

20 ноября 2019, 12:02 ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

20 ноября 2019, 11:51 Резервного фонда Смольного хватило только на поправки единороссов

20 ноября 2019, 11:39 Партия роста предложила увеличить объемы капремонта в 2020 году

20 ноября 2019, 11:29 ЗакС отказался помогать бездомным за счет приема Беглова на ПМЭФ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:52 Верховный суд разъяснил порядок наказания за фейки о коронавирусе

14:48 Областные Пикалёво и Первомайское закрыли на карантин

14:24 В Петербурге более 250 медиков лечатся от COVID-19

14:07 Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

14:05 Фигуранта "московского дела" Малышевского этапировали в колонию в Удмуртии

13:58 Открытие главного храма ВС РФ перенесут на более поздний срок

13:30 "Левада": 48% россиян не одобряют "антикоронавирусные" меры президента

13:25 Штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге рассчитывает на стабилизацию ситуации к середине мая

13:22 Горизбирком не включил в состав новых ТИК кандидатов от "Наблюдателей Петербурга"

13:00 Из-за протестного настроя граждан Кремль может перенести голосование по изменению Конституции на декабрь

12:39 Макаров поддержал флешмоб Беглова стихотворениями о расстрелянных дезертирах и памяти о матери

12:27 Ведущая Первого канала требует 300 тысяч рублей от Кокорина и Мамаева за разбитый автомобиль

12:21 Беглов: Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

11:58 В Госдуму внесли законопроект о переводе части заключенных из СИЗО под домашний арест

11:49 На главу штаба Навального в Архангельске составили протокол о пропаганде наркотиков

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru