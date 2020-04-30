Закупкой масок по 425 рублей за штуку в Саратовской области заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Саратовской области проверяет закупку средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок, по цене 425 рублей за штуку, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Закупить 10 тысяч масок по такой цене решило правительство Свердловской области. Граждане пожаловались в группе "Володин.Саратов" во "ВКонтакте", и после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру с требованием проверить сведения.

"Некуда девать бюджетные деньги? Кто-то решил обогатиться?" - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки оценит соблюдение законодательства и закупке и обоснованность определения стоимости масок. При "наличии оснований" будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".