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11:20

Закупкой масок по 425 рублей за штуку в Саратовской области заинтересовалась прокуратура

фото ЗакС политика Закупкой масок по 425 рублей за штуку в Саратовской области заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Саратовской области проверяет закупку средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок, по цене 425 рублей за штуку, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Закупить 10 тысяч масок по такой цене решило правительство Свердловской области. Граждане пожаловались в группе "Володин.Саратов" во "ВКонтакте", и после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру с требованием проверить сведения.

"Некуда девать бюджетные деньги? Кто-то решил обогатиться?" - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки оценит соблюдение законодательства и закупке и обоснованность определения стоимости масок. При "наличии оснований" будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".

 

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