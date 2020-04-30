В 2019 году рекордно увеличилось количество осужденных за крупные взятки

В прошлом году в РФ впервые появилось больше граждан, осужденных за крупные взятки, нежели чем за мелкие, извещает РБК, ссылаясь на данные судебного департамента при ВС РФ.

Всего по коррупционным делам в 2019 году были осуждены почти 5,3 тысячи человек, из них 2,8 тысячи - за получение и дачу крупных взяток. Данные показатели - рекордные с 2016 года.

В половине приговоров сумма, из-за которой человек попадал под уголовное преследование, превышала 150 тысяч рублей. Подавляющее большинство таких осужденных - правоохранители либо чиновники. По официальной статистике, за получение взяток в 2019 году были осуждены 1247 человек (по сравнению с 2018-м увеличилось на 16,8%), за дачу взяток - 1595 человек (+15,3%), за коммерческий подкуп - 226 человек (+8,7%), за посредничество во взяточничестве - 284 человека (+2,9%).

К слову, практически половина осужденных за дачу взяток, согласно судебной статистике, - безработные. Типичный портрет мелкого взяточника: мужчина от 30 до 50 лет без основного источника дохода. Обычно это граждане, нарушившие ПДД и попробовавшие избежать наказания путем подкупа.