На главу штаба Навального в Архангельске составили протокол о пропаганде наркотиков

Полицейские составили в отношении координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова протокол по ч. 1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств), передает "7х7".

Протокол составило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Архангельской области. В нем указано, что Боровиков на своей странице во "ВКонтакте" разместил фотографии и видео с изображением листьев и кустов конопли, что "формирует у подростков положительное отношение к наркотикам".

Сам Боровиков сообщил, что не знает, какие именно материалы стали поводом для возбуждения дела. По его словам, теоретически это могут быть разве что юмористические видеоролики типа Comedy Club, последний из которых был добавлен в 2015 году.

Боровикова в сентябре 2019 года приговорили к 400 часам обязательных работ по по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) – так называемой "дадинской" статье. Он активно выступает против строительства мусорного полигона в Шиесе, до этого его штрафовали за участие в акциях "Он нам не царь" и против повышения пенсионного возраста в 2018 году.