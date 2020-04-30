Беглов: Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

Петербургский губернатор Александр Беглов известил о том, что власти города намерены приобрести 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты для городских медиков, информирует пресс-служба Смольного.

Также планируется купить 250 кислородных концентраторов (увлажнителей кислорода) для оснащения меучреждений Северной столицы.

Согласно постановлению, подписанному накануне, 29 апреля, Бегловым, на обозначенные цели из резервного фонда правительства Петербурга будет выделено 1 млн 749 тысяч рублей.

Добавим, на сегодняшний день в городе на Неве зафиксировано 336 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболевших - 4062 человека, скончались 29 граждан.

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