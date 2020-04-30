Ведущая Первого канала требует 300 тысяч рублей от Кокорина и Мамаева за разбитый автомобиль

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова (Маслий по паспорту – прим. ЗАКС.Ру) подала в Савеловский суд Москвы иск к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину за автомобиль, поврежденный во время конфликта у гостиницы "Пекин", передает агентство "Москва".

Ушакова просит взыскать с ответчиков в общей сложности 321 тысячу рублей. Суд зарегистрировал иск и назначил по нему беседу.

Мамаев и Кокорин в сентябре 2018 года ввязались в драку с водителем Ушаковой, а затем, в тот же день – с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Их арестовали и приговорили к 1,5 годам лишения свободы, признав виновными в хулиганстве. В итоге суд освободил их по УДО.